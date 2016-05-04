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    Генеральный директор «Шахтера»: «Мы сильнее «Динамо» в три раза»

    Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин высказал мнение по поводу инцидента в матче 24-го тура чемпионата Украины с киевским «Динамо» Напомним, что в концовке встречи команды устроили между собой драку.

    «Случившееся на поле не укладывается в голове. Избивать человека за то, что он поцеловал логотип своего клуба, — это просто беспредел. Во всем футбольном мире игроки целуют эмблемы после забитых мячей. В цивилизованном мире. Поведение же «Динамо» — беспрецедентный случай. Хорошо помню, как Ярмоленко сделал то же самое, что Степаненко, причем на «Донбасс Арене». И никто из наших игроков его пальцем не тронул. О жесте Гармаша я вообще не говорю.

    Последний поступок Ярмоленко — чистой воды подлость. А подлость я комментировать не хочу. Кстати, это не единичный случай с его стороны. Он проявил свою сущность еще в матче первого круга, когда Тарас с открытым сердцем обменялся с ним футболками, как это принято в футбольной среде, а Ярмоленко демонстративно бросил ее на газон.

    Если теоретически представить, что «Динамо» оказалось в нашей ситуации, не сомневаюсь: «Шахтер» стал бы чемпионом еще в первом круге! Но самое главное: как бы ни было сложно, ни наш президент, ни тренерский штаб, ни футболисты, ни сотрудники не опускают руки. А что касается чемпионства, скажу так: по итогам трех матчей этого сезона «Шахтер» победил «Динамо» со счетом 8:0. Я извиняюсь, но мы сильнее «Динамо» не в два, а в три раза», – сказал Палкин.

    Источник: Football.ua

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    04.05.2016 01:24
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 4 мая 2016, 09:14

      Ярмоленко ГОВНО и как человек и как игрок! А Динамо Киев шакалы бендеровские. Не команда, а сброд геев!!!

      5
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    • ...
      Рейтинг: +141

      erofey83 4 мая 2016, 02:40

      Всё верно сказал, я тоже думаю, что сильнее в три раза

      5
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 4 мая 2016, 01:44

      Динамо будет чемпионом до тех пор, пока там вся эта пидерсия руководит.

      3
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