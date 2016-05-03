Раньери превзошел рекорд Моуринью

вот именно ..смотря с какой командой... большая разница..то ли это был бы реал ...челси..или никому неизвестный лестер...хотя теперь всеговорят что с детства за него болели))
Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери после досрочного завоевания «лисами» титула чемпиона Англии установил новый рекорд по самому быстрому чемпионству АПЛ с момента прихода в команду до завоевания ей трофея. Отметим, что итальянский специалист возглавил «Лестер» 13 июля 2015 года и спустя 294 дня стал победителем английского первенства.
Прошлое достижение принадлежит бывшему главному тренеру «Челси» Жозе Моуринью, которому в 2005 году для завоевания чемпионства потребовалось 332 дня.