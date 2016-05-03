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    Раньери превзошел рекорд Моуринью

    Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери после досрочного завоевания «лисами» титула чемпиона Англии установил новый рекорд по самому быстрому чемпионству АПЛ с момента прихода в команду до завоевания ей трофея. Отметим, что итальянский специалист возглавил «Лестер» 13 июля 2015 года и спустя 294 дня стал победителем английского первенства.

    Прошлое достижение принадлежит бывшему главному тренеру «Челси» Жозе Моуринью, которому в 2005 году для завоевания чемпионства потребовалось 332 дня.

    Источник: Goal.com

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    03.05.2016 22:16
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 4 мая 2016, 11:45

      вот именно ..смотря с какой командой... большая разница..то ли это был бы реал ...челси..или никому неизвестный лестер...хотя теперь всеговорят что с детства за него болели))

      1
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    • ...
      Рейтинг: +89

      Rash0559 4 мая 2016, 05:13

      Жозе с какой командой становился чемпионом и Раньери....

      4
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    • ...
      Рейтинг: +84

      Wiskey 4 мая 2016, 00:11

      Арсен учись)

      4
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