«Бавария» готова заплатить за Пьянича 40 миллионов

«Бавария» заинтересована в приобретении полузащитника «Ромы» Миралема Пьянича. Трансфер может состояться во время летнего трансферного окна. Сумма возможной сделки оценивается в 40 миллионов евро. В услугах футболиста заинтересован будущий главный тренер мюнхенского клуба Карло Анчелотти, который возглавит команду в начале следующего сезона.

В нынешнем сезоне Пьянич провел за «Рому» в Серии А 31 матч, в которых забил девять голов и сделал 10 голевых передач.