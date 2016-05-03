Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Бавария» готова заплатить за Пьянича 40 миллионов

    «Бавария» заинтересована в приобретении полузащитника «Ромы» Миралема Пьянича. Трансфер может состояться во время летнего трансферного окна. Сумма возможной сделки оценивается в 40 миллионов евро. В услугах футболиста заинтересован будущий главный тренер мюнхенского клуба Карло Анчелотти, который возглавит команду в начале следующего сезона.

    В нынешнем сезоне Пьянич провел за «Рому» в Серии А 31 матч, в которых забил девять голов и сделал 10 голевых передач.

    Источник: Goal.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.05.2016 19:25
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 5 мая 2016, 15:36

      бред какой то он и 20 не стоит игрок так себе ничего особенного

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11