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    Раньери не верит, что «Лестер» сможет снова стать чемпионом в следующем сезоне

    Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери после досрочного завоевания «лисами» титула чемпиона Англии заявил, что в следующем сезоне его подопечные не смогут повторить подобный успех.

    «Повторить успех в следующем сезоне? Этого не случится. Мы хотим продолжать расти. Когда я приехал сюда, то передо мной стояла цель построить очень хорошую команду в течение трех-четырех лет, которая сможет побороться за Лигу Европы и постепенно приблизится к Лиге чемпионов. В следующем сезоне мы должны бороться за высокие места и сделаем для этого все возможное. Я уверен в этом и хочу биться», – сказал Раньери.

    Источник: Skysports

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    03.05.2016 18:39
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1636

      Psih86 3 мая 2016, 22:45

      Я думаю их и топ-4 не будет в следующем сезоне!!!Может 6-7!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +26

      wh1sp3r 3 мая 2016, 20:01

      Лестер - чемпион АПЛ 2017. Приятного просмотра

      -2
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      Рейтинг: -305

      Недовольный > санчесс 3 мая 2016, 20:42

      Ахаха,харош))улыбнул

      1
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