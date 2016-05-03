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    Фабрегас: «Игроки «Лестера» будут говорить о своем успехе ближайшие 40 лет»

    Полузащитник «Челси» Сеск Фабрегас подвел итоги сезона для своей команды после ничьей с «Тоттенхэмом» Напомним, что благодаря этому результату «Лестер Сити» стал чемпионом английской Премьер-лиги.

    «В первой половине мы были не очень хороши, а когда все складывалось плохо, это стало для нас пробуждающим сигналом и мы начали играть в футбол.

    Это печально, потому что я верю, что у нас классная команда и мы можем играть значительно лучше. Мы много раз выступали так, как во втором тайме, но в этом сезоне мы делали это непоследовательно, поэтому мы находимся там, где находимся.

    Это невероятный сезон для «Лестера». Что бы ни произошло в ближайшие 20, 30, 40 лет, они будут продолжать говорить об этом достижении. Я поздравляю их и, надеюсь, они наслаждаются этим успехом. Они заслужили этот трофей и просто молодцы», – отметил испанский хавбек.

    Источник: ФК «Челси»

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    03.05.2016 16:54
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