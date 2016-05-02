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    Филипе Луис: «Мечтаю поцеловать кубок Лиги чемпионов»

    Защитник «Атлетико» Филипе Луис поделился эмоциями накануне ответного полуфинального матча Лиги чемпионов против «Баварии».

    «Эмоции переполняют, ведь мы снова можем попасть в финал. Я с детства мечтаю выиграть этот трофей, поднять его над головой, поцеловать, сфотографироваться с ним. В прошлый раз мы были очень близки к успеху, но в футболе случается всякое. Второй шанс, как сейчас, выпадает очень редко. Надеемся выиграть турнир и войти в историю», – сказал Луис.

    Напомним, в первом матче мадридцы одержали победу со счетом 1:0. Ответная игра состоится во вторник, 3 мая. Начало – в 21:45 по московскому времени.

    Источник: УЕФА

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    02.05.2016 18:00
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +30

      ЦСКА 2015-2016 2 мая 2016, 20:04

      завтра жопу мюллера будешь поцеловать

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100

      Samov@r 2 мая 2016, 19:52

      Осталось подождать чуть-чуть

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -243

      Rzn_za_cska 2 мая 2016, 18:29

      это сделает реал)

      -2
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