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    Хиддинк: «В следующем сезоне «Челси» вновь будет сражаться за чемпионство»

    Главный тренер «Челси» Гус Хиддинк в преддверии матча 36-го тура чемпионата Англии с «Тоттенхэмом» дал понять, что в следующем сезоне «синие» смогут претендовать на золотые медали национального первенства. Напомним, что на данный момент команда занимает десятое место в турнирной таблице АПЛ.

    «Это по-прежнему топ-клуб. Команда может провести один неудачный сезон, подобный нынешнему, но это отличный вызов для тех игроков, кто придет в команду. «Челси» — по-прежнему статусный клуб, и в следующем сезоне команда должна сражаться за чемпионство.

    «Челси» не может себе позволить провести два или три таких сезона, как этот. Но, думаю, возможность перейти в «Челси» все еще привлекает футболистов. Думаю, «Тоттенхэм» сможет снова побороться за чемпионство в следующем году. Но и «Челси» также прибавит в следующем сезоне», – отметил Хиддинк.

    Источник: ФК «Челси»

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    02.05.2016 11:39
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +50

      roskaz 2 мая 2016, 17:38

      В четвёрке будут точно

      0
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    • ...
      Рейтинг: +64

      ari-_uri_94 2 мая 2016, 16:54

      Обязательно

      0
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