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    Хави: «Уважаю Симеоне, но не люблю игру «Атлетико»

    Бывший полузащитник «Барселоны» Хави, ныне выступающий за «Аль-Садд», поделился мнением об игре «Атлетико» под руководством главного тренера Диего Симеоне.

    «Я уважаю Симеоне, поскольку успешное выступление «Атлетико» в последние годы – полностью его заслуга. Но я не люблю смотреть игры команд, которые закрываются на своей половине поля и побеждают своего соперника со счетом 1:0.

    Заслуга Симеоне также в том, что он хорошо противодействует сильным качествам противника», – сказал Хави.

    Источник: Marca

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    02.05.2016 08:25
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +48

      barka22 3 мая 2016, 20:13

      команда играет грубо,практически всегда на опасной грани и регулярно выходя за неё.

      0
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      Рейтинг: +81

      Kugal 2 мая 2016, 15:02

      а что еще делать если не дают столько денег на покупку игроков уровня Хави...

      -1
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      Рейтинг: +2141

      diadushka > Kugal 3 мая 2016, 15:54

      У Лестера еще хуже финансовые возможности и подбор игроков, чем у атлетико, но как играют?))) Ярко и интересно!
      Я понимаю если бы матрасы играли так с Барсой или Реалом, но когда всякие малаги, сосьедады обыгрывают 1:0, закрывшись 11 человек у себя в штрафной после гола, это не то что скучно, а позорно даже так играть

      1
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      Рейтинг: +2141

      diadushka 2 мая 2016, 11:24

      А кто любит? Все ненавидят гнусный футбол какой показывает атлетико

      -1
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      Рейтинг: +100

      Костя из Барселоны > diadushka 2 мая 2016, 13:02

      ты не прав. Кому то даже игра Атлетико нравится

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      Рейтинг: +25

      mellanxollik > diadushka 2 мая 2016, 15:57

      Я, к примеру. Топлю третий год за атлетико и симеоне :)

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