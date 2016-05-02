Малышев: «Инцидент с дракой? Ярмоленко просто не умеет проигрывать и бьет исподтишка»

Полузащитник «Шахтера» Максим Малышев негативно высказался в адрес нападающего «Динамо» Андрея Ярмоленко, который стал зачинщиком драки между донецкой и киевской командами в матче 24-го тура УПЛ.

«Инцидент с дракой? Ярмоленко просто не умеет проигрывать и бьет исподтишка. В предыдущем матче он бросил футболку Степаненко и извинялся, говорил, что это случайно. Теперь все знают, что это не так. Многое могу сказать, но это будет лишним», – сказал Малышев.