Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Малышев: «Инцидент с дракой? Ярмоленко просто не умеет проигрывать и бьет исподтишка»

    Полузащитник «Шахтера» Максим Малышев негативно высказался в адрес нападающего «Динамо» Андрея Ярмоленко, который стал зачинщиком драки между донецкой и киевской командами в матче 24-го тура УПЛ.

    «Инцидент с дракой? Ярмоленко просто не умеет проигрывать и бьет исподтишка. В предыдущем матче он бросил футболку Степаненко и извинялся, говорил, что это случайно. Теперь все знают, что это не так. Многое могу сказать, но это будет лишним», – сказал Малышев.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.05.2016 00:08
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1812

      Black Giz 2 мая 2016, 09:56

      Да он просто гаденыш и прихвостень бандеровский!

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 2 мая 2016, 09:56

      да он тоже бендера!!пропиярился на публику свою....

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1812

      Black Giz > Chernyi Lis 2 мая 2016, 09:57

      Да валенок он обыкновенный!

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11