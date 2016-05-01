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    Игроки «Химок» специально пропустили гол, проявив фэйр-плей

    В поединке 24-го тура первенства ПФЛ зоны «Запад» между «Химками» и «Долгопрудным» произошел интересный инцидент. В концовке встречи полузащитник хозяев Максим Широков вывел свою команду вперед, чем вызвал бурное негодование со стороны игроков гостей. Все дело в том, что форвард химчан забил гол с нарушением фэйр-плей.

    Стоит отметить, что футболисты «Химок» позволили своему сопернику сравнять счет, беспрепятственно пропустив игроков противника к своим воротам.

    «Этот эпизод пусть разбирает инспектор. Со своей стороны скажу: «Спасибо «Химкам»! Была ли в том моменте ошибка судьи или что-то другое, не знаю. Считаю, игру надо было остановить и еще раз исполнить тот свободный удар. Вместо него фэйр-плей сделали «Химки». Это достойно уважения команде», – сказал главный тренер «Долгопрудного» Андрей Мещанинов.

    «В эпизоде со вторым голом я изначально далеко находился. Там выбили мяч, кто-то из наших побежал бороться, произошла скидка в мою сторону. Игра продолжилась, судья не свистнул, мяч у меня, трибуны начали кричать, я побежал к воротам доигрывать момент и забил гол. Разобравшись двумя командами в ситуации, решили сделать фейр-плей – позволили сопернику беспрепятственно забить ответный мяч. Как ни обидно было таким образом упускать победу, считаю, поступили честно», – отметил форвард «Химок» Широков.

    Источник: ФК «Химки»

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    01.05.2016 10:16
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +166

      alexa1995 1 мая 2016, 15:25

      Игра динамичней чем некоторые встречи РФПЛ

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1994

      Pourport 1 мая 2016, 13:37

      О це гарно!Честно оно честно,а не наказуемо ли?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +548

      kupryaev 1 мая 2016, 13:02

      прикольно))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 1 мая 2016, 12:06

      Ничего себе видео выложили, аж 7 минут из жизни потратить надо, чтоб это знаменательное событие увидеть.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31

      vlalvl 1 мая 2016, 11:40

      по джентельменски.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1423

      Parham 1 мая 2016, 10:54

      Что-то я ни чего там не заметил!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +80

      Devil56 1 мая 2016, 10:32

      с 5:20

      0
      Ответить
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