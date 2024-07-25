Глава Железноводска предложил «Зениту» построить академию футбола после пожара

Глава Железноводска Евгений Бакулин прокомментировал ситуацию со сгоревшей на курорте баней в комплексе «Славяновский исток», где находились на сборе игроки «Зенита-2».

«Для летних учебно-тренировочных сборов «Зенит-2» уже не первый год выбирают Железноводск, но такое произошло в первый раз», – сказал Бакулин.

Он также добавил, что хочет предложить руководству команды «Зенит-2» построить в городе академию футбола для круглогодичного обучения, чтобы спортсмены могли собираться на сборы там.

В ГУ МЧС по Ставрополью сообщили, что площадь пожара в хозпостройке на улице Калинина составила 70 кв. м. В результате никто не пострадал. Возгорание тушили восемь человек и две единицы техники.