Глава Железноводска предложил «Зениту» построить академию футбола после пожара

Глава Железноводска Евгений Бакулин прокомментировал ситуацию со сгоревшей на курорте баней в комплексе «Славяновский исток», где находились на сборе игроки «Зенита-2».
«Для летних учебно-тренировочных сборов «Зенит-2» уже не первый год выбирают Железноводск, но такое произошло в первый раз», – сказал Бакулин.
Он также добавил, что хочет предложить руководству команды «Зенит-2» построить в городе академию футбола для круглогодичного обучения, чтобы спортсмены могли собираться на сборы там.
В ГУ МЧС по Ставрополью сообщили, что площадь пожара в хозпостройке на улице Калинина составила 70 кв. м. В результате никто не пострадал. Возгорание тушили восемь человек и две единицы техники.
- По данным Mash, игроков «Зенита-2» подозревают в том, что они устроили пожар.
- Пресс-служба «Зенита» сообщила: «Когда произошло возгорание, то первыми отреагировали несколько игроков из состава. До прибытия пожарного расчета пытались своими силами локализовать пламя. Со слов прибывших на место тушения пожарных, причину возгорания еще предстоит установить».
Источник: «Победа26»