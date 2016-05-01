Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Мюллер: «Во вторник мы должны устроить на поле фейерверк»

    Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер прокомментировал результат матча 32-го тура Бундеслиги против «Боруссии» из Менхенгладбаха (1:1), а также поделился ожиданиями от ответной игры Лиги чемпионов с «Атлетико».

    Напомним, победа во встрече с «Боруссией» гарантировала бы мюнхенцам чемпионство.

    «Мы выигрывали и пропустили – в такой ситуации это вдвойне обидно. Нам так и не удалось забить еще раз в конце игры, хотя мы приложили много усилий. Игра была интенсивной в исполнении обеих команд.

    Во вторник мы должны устроить на поле фейерверк», – сказал Мюллер.

    Источник: ФК «Бавария»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.05.2016 01:55
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +410

      iron_Savior 1 мая 2016, 10:34

      Как бы не получилось как в тот раз : с "адом на Альянц Арене" от Арьена в 2014, хотя тот Реал Анчелотти был очень хорош))

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11