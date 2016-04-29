Маскерано отказал китайскому клубу, предложившему ему 50 миллионов

Защитник «Барселоны» Хавьер Маскерано намерен остаться в каталонском клубе и не рассматривает варианты от других команд.

Как сообщает источник, один китайский клуб предложил аргентинцу контракт на 50 миллионов евро, однако Маскерано ответил отказом.

В нынешнем сезоне защитник сыграл за каталонцев в 29-ти матчах чемпионата Испании. Его контракт с сине-гранатовыми рассчитан до лета 2018 года.