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    Маскерано отказал китайскому клубу, предложившему ему 50 миллионов

    Защитник «Барселоны» Хавьер Маскерано намерен остаться в каталонском клубе и не рассматривает варианты от других команд.

    Как сообщает источник, один китайский клуб предложил аргентинцу контракт на 50 миллионов евро, однако Маскерано ответил отказом.

    В нынешнем сезоне защитник сыграл за каталонцев в 29-ти матчах чемпионата Испании. Его контракт с сине-гранатовыми рассчитан до лета 2018 года.

    Источник: Mundodeportivo

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    29.04.2016 10:23
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    Комментарии2
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      Рейтинг: -186

      Protosser 29 апреля 2016, 11:36

      Молодчик.
      Давно говорю - он должен быть капитаном.
      Не Иньеста или Месси, при всех их заслугах. Ну не капитаны они..

      0
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      Рейтинг: +128

      Arhadiavol 29 апреля 2016, 11:08

      хоть кто-то на деньги не ведется

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