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    Клопп: «На «Энфилде» будет совсем другая игра»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился своими первыми впечатлениями от поражения в первом матче 1/2 финала Лиги Европы от «Вильярреала» с минимальным счетом 0:1.

    «Конечно, я не очень доволен голом, который мы пропустили на последних секундах. Пропущенная контратака на 92-й минуте игры не делает нам чести, но это всего лишь первый матч. Счет 1:0, и им предстоит приехать на «Энфилд», где мы осознаем насколько мы сильны. У нас были моменты, мы достаточно неплохо оборонялись. Сражение еще не окончено.

    90 минут сыграно, еще 95 мы сыграем на «Энфилде», и это будет совсем другая игра», – сказал Клопп.

    Источник: BBC

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    29.04.2016 01:03
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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +183

      бочаров 29 апреля 2016, 11:32

      Я согласен ВЫ их порвёте

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +312

      Zly 29 апреля 2016, 09:52

      Зря что ли обыгрывали Боруссию...удачи Юрген

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33

      Ibroahim 29 апреля 2016, 09:45

      Надеемся Юрген ))

      1
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