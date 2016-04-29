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    Лига Европы. «Шахтер» и «Севилья» сыграли в результативную ничью

    В первом полуфинальном матче Лиги Европы донецкий «Шахтер» и «Севилья» разошлись миром. Обе команды успели получить преимущество в счете по ходу матча, однако ни испанцам, ни украинцам свое лидерство удержать не удалось.

    Ответная встреча состоится 5 мая.

    Лига Европы. 1/2 финала. Первый матч

    Шахтер (Украина) – Севилья (Испания) – 2:2 (2:1)

    Голы: 0:1 – Витоло, 6; 1:1 – Марлос, 23; 2:1 – Степаненко, 35; 2:2 – Гамейро, 82 (с пенальти).

    Шахтер: Пятов, Срна, Кучер, Ракицкий, Исмаили, Малышев, Степаненко, Марлос (Бернард, 90+2), Коваленко, Тайсон (Веллингтон Нем, 90+1), Феррейра (Эдуардо, 90+1).

    Севилья: Сорья, Рами, Крыховяк, Карришу, Гамейро, Н'Зонзи, Эскудеро, Банега, Витоло, Коноплянка (Крон-Дели, 59) (Коке, 72), Мариано.

    Предупреждения: Эскудеро, 27; Карришу, 40; Крыховяк, 48; Малышев, 89; Срна, 90.

    Судья: Симон Марчиньяк.

    Источник: Бомбардир.ру

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    29.04.2016 00:00
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +2141

      diadushka 29 апреля 2016, 10:40

      Шахтер неплохо сыграл, молодцы и трудяги! Даже ничью мало кто ожидал

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +104

      RUPRICHT 29 апреля 2016, 08:49

      ВЕЗЕНЬЕ ДЛЯ ШАХТЕРА ЗАКОНЧИЛОСЬ!!!!ЕСЛИ КОНЕЧНО НЕ ЧУДО!!???НА ЭТО РАСЧИТЫВАТЬ НЕ СТОИТ А ТОЛЬКО ОТЛИЧНАЯ ИГРА И БЫСТРЫЙ ГОЛ !!???

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +64

      baltica 29 апреля 2016, 08:28

      Хана "Шахтёру"..

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +929

      ДСА 29 апреля 2016, 08:18

      Теперь Севилья точно фаворит.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi 29 апреля 2016, 06:45

      Такое ощущение после матча, что шахтеры получили наличными в перерыве.
      Конечно это не так, но ощущение именно такое.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +201

      шеффилд таун 29 апреля 2016, 06:15

      Шахтёр красавчики!!!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +345

      zadira56 29 апреля 2016, 05:20

      У Шахтера ещё есть шансы

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +213

      NEMETSRUS 29 апреля 2016, 04:53

      Все ок

      0
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      Рейтинг: +75

      RealArsenal 29 апреля 2016, 03:27

      Очень зрелищный матч!

      0
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      Рейтинг: +11

      gentix 29 апреля 2016, 02:13

      Шахтер отличная команда,были провалы в обороне,но в целом ничья при таких упущенных моментов командой Эмери,хороший результат.

      -1
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