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    Лига Европы. «Вильярреал» в дополнительное время вырвал победу у «Ливерпуля»

    В первом полуфинальном матче Лиги Европы «Вильярреал» с минимальным счетом взял верх над «Ливерпулем». Отметим, что победный мяч во встрече был забит нападающим хозяев Адрианом уже в дополнительное время матча.

    Ответная встреча состоится 5 мая.

    Лига Европы. 1/2 финала. Первый матч

    Вильярреал (Испания) – Ливерпуль (Англия) – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Адриан, 90+2.

    Вильярреал: Асенхо, Гаспар, Пина, Руис, дос Сантос (Кастильехо, 72), Сольдадо (Адриан, 74), Хауме, Бакамбу, Суарес, Сориано, Бертран (Мусаккио, 76).

    Ливерпуль: Миньоле, Клайн, Туре, Ловрен, Морено, Лейва, Аллен, Милнер, Лаллана, Коутиньо (Айб, 46), Фирмино (Бентеке, 90).

    Предупреждения: Хауме, 60.

    Судья: Дамир Скомина.

    Источник: Бомбардир.ру

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    28.04.2016 23:57
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +92

      rusti2006 29 апреля 2016, 08:19

      Удачи Ливерпулю

      0
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    • ...
      Рейтинг: +26

      crusadere 29 апреля 2016, 07:43

      незабиваешь ты забивают тебе Морено эараэа

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +178

      Zenit & MU 29 апреля 2016, 07:39

      Ливерпуль свое возьмет в ответном матче!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +348

      343443 29 апреля 2016, 07:18

      немного не дотерпели

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +284

      Kano 29 апреля 2016, 05:50

      Первый раз в этом сезоне Ливерпуль проиграл в ЛЕ.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +139

      palych1974 29 апреля 2016, 03:38

      В ответке Ливерпуль пройдёт в финал.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +222

      johnny983 29 апреля 2016, 03:14

      Добавленное,а не дополнительное.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +14

      беха5151 29 апреля 2016, 02:46

      у ливер шанс есть((

      0
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      Рейтинг: +551

      Denis SPb 29 апреля 2016, 01:10

      Эх... Вот нужно держаться до самого конца. Теперь Ва-банк)
      А, может, и к лучшему) Посмотрим)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +17

      kex7 29 апреля 2016, 00:22

      рппр

      0
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