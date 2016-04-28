«Мордовия» по-прежнему не начала выплату долгов футболистам

Капитан «Мордовии» полузащитник Руслан Мухаметшин заявил, что клуб так и начал выплату долгов по зарплате футболистам, несмотря на заявление опубликованное на официальном сайте команды о том, что погашение задолженностей начнется 28 апреля.

«Выплата долгов игрокам еще не началась», – сообщил Мухаметшин.

Напомним, что по причине задолженностей «Мордовии» по зарплате во вторник, среду и четверг футболисты в знак протеста проигнорировали командную тренировку. Также существует угроза бойкота игроками встречи 26-го тура российской Премьер-лиги против «Ростова», которая запланирована на воскресенье 1 мая.