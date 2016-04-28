Егоров обслужит финал Кубка России

Судейская бригада во главе с Александром Егоровым из Саранска будет работать на финальном матче кубка России, в котором 2 мая в Казани встретятся ЦСКА и «Зенит». Двумя другими кандидатами были Сергей Иванов (Ростов-на-Дону) и Алексей Николаев (Москва). Известно, что в поддержку столичного рефери накануне высказывался президент РФС Виталий Мутко.
В бригаду Егорова на финал Кубка России вошли:
ассистенты судьи – Максим Гаврилин (Владимир), Алексей Лунев (Новосибирск);
резервный судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону);
инспектор – Александр Колобаев (Москва).
Источник: «Спорт-Экспресс»