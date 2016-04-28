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    Егоров обслужит финал Кубка России

    Судейская бригада во главе с Александром Егоровым из Саранска будет работать на финальном матче кубка России, в котором 2 мая в Казани встретятся ЦСКА и «Зенит». Двумя другими кандидатами были Сергей Иванов (Ростов-на-Дону) и Алексей Николаев (Москва). Известно, что в поддержку столичного рефери накануне высказывался президент РФС Виталий Мутко.

    В бригаду Егорова на финал Кубка России вошли:

    ассистенты судьи – Максим Гаврилин (Владимир), Алексей Лунев (Новосибирск);

    резервный судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону);

    инспектор – Александр Колобаев (Москва).

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    28.04.2016 10:16
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +13

      Блябранспоинт 28 апреля 2016, 12:13

      Мутко как всегда намудачил: играет московская команда с питерской - поддержу рефери из Москвы

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