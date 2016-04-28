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    Марселино: «Ливерпуль» можно считать фаворитом из-за истории клуба»

    Главный тренер «Вильяреала» Марселино назвал фаворита полуфинального противостояния с «Ливерпулем» в Лиге Европы.

    «Наверное, «Ливерпуль» можно считать фаворитом ввиду богатых традиций и истории этого клуба. К тому же они обыграли дортмундскую «Боруссию», которую очень многие называли главным претендентом на победу в турнире. Но мы не считаем себя слабее «Ливерпуля». Сделаем все возможное, чтобы одолеть эту легендарную команду и выйти в финал.

    «Ливерпуль» очень силен, там много настоящих мастеров своего дела, которые демонстрируют динамичный футбол. Они здорово действуют на контратаках, активно прессингуют, особенно на чужой половине. Просто так играть в свой футбол они нам не дадут. Нужно искать решения, чтобы сбить первую волну прессинга. Если получится, это будет большим шагом к успеху», – рассказал Марселино.

    Первый полуфинальный матч Лиги Европы «Вильярреал» – «Ливерпуль» состоится в четверг, 28 апреля, в 22:05 по московскому времени.

    Источник: УЕФА

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    28.04.2016 06:07
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