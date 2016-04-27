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    Лига чемпионов. «Атлетико» с минимальным счетом обыграл «Баварию»

    В первом полуфинальном матче Лиги чемпионов «Атлетико» оказался сильнее «Баварии» благодаря точному удару Сауля в начале игры – 1:0.

    Ответная встреча состоится во вторник, 3 мая.

    Лига чемпионов. 1/2 финала. Первый матч

    Атлетико (Испания) – Бавария (Германия) – 1:0 (1:0) Текстовый онлайн матча

    Голы: 1:0 – Сауль, 11.

    Атлетико: Облак, Хуанфран, Хименес, Савич, Филипе Луис, Сауль (Тейе, 85), Габи, Аугусто, Коке, Гризманн, Торрес.

    Бавария: Нойер, Лам, Мартинес, Алаба, Бернат (Бенатиа, 77), Алонсо, Видаль, Тиаго (Мюллер, 69), Коста, Коман (Рибери, 64), Левандовски.

    Предупреждения: Коста, 39; Бенатиа, 82; Нойер, 83; Сауль, 85; Видаль, 89.

    Судья: Марк Клаттенбург.

    Календарь Лиги чемпионов

    Источник: Бомбардир.ру

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    27.04.2016 23:36
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +140

      VReDNiY 28 апреля 2016, 11:20

      Каталонский Физрук Заебал уже. Мюллер - Рибери и Бенатиа в запасе. Зато деревья всякие типа Алькантры и прочего дерьма в основе.

      3
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      Рейтинг: +824

      dzhanavar 28 апреля 2016, 08:45

      Ну как,Гвардиола? Тики-така уже не проходит. Придумай что нибудь еще. Ты же у нас "великий". )))))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +187

      teodogat 28 апреля 2016, 08:12

      Кажется Гвардиола засланный казачек, постоянно сливает испанцам полуфиналы. Вот почему железный игрок основы Мюллер был 70 минут в запасе?

      0
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      Рейтинг: +26

      crusadere 28 апреля 2016, 08:04

      атпетико осталось выстоять в германии

      0
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      Рейтинг: +312

      Zly 28 апреля 2016, 08:03

      Дома выйграли, ждем победу в Мюнхене

      0
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      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 28 апреля 2016, 07:05

      Да

      0
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      Рейтинг: +91

      grigkh 28 апреля 2016, 06:31

      Молодцы

      1
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      Рейтинг: +201

      шеффилд таун 28 апреля 2016, 06:31

      Мы верили в Атлетико.

      0
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      Рейтинг: +42

      Уличный Пац 90х 28 апреля 2016, 05:59

      кажется ясно кто выйграет лигу чемпионов.

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      Рейтинг: +46

      latka1 > Уличный Пац 90х 28 апреля 2016, 07:56

      Атлетико?:))))

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      Рейтинг: +75

      RealArsenal 28 апреля 2016, 03:48

      Молодцы!

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