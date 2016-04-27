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    Клопп: «В матче с «Вильярреалом» нам предстоит сыграть в смелый футбол»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/2 финала Лиги Европы с «Вильярреалом».

    «Это очень сильная команда, которая идет на четвертом месте в чемпионате Испании. Она проводит замечательный сезон, это прекрасный клуб из маленького городка. Понятно, что за этими успехами стоит множество умных людей.

    Нам предстоит сыграть в смелый футбол. Мы уже в полуфинале. «Ливерпуль» заслуженно добрался до этой стадии, и сейчас нам надо показать, что мы способны пройти дальше», – заявил Клопп.

    Источник: УЕФА

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    27.04.2016 18:05
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