Фернандес пропустит встречу с «Уралом»

кстати сколько за этот год уже сотрясов было у марио???
Стал известен список игроков ЦСКА, которые смогут принять участие в поединке 26-го тура чемпионата России с «Уралом».
На игру в Екатеринбург отправился защитник армейцев Василий Березуцкий, который пропускал встречу предыдущего тура с «Динамо» из-за аллергической реакции. Марио Фернандес, получивший в игре с бело-голубыми сотрясение мозга, в матче с «Уралом» не сыграет.
Вратари: Игорь Акинфеев, Сергей Чепчугов.
Защитники: Алексей Березуцкий, Сергей Игнашевич, Кирилл Набабкин, Виктор Васин, Василий Березуцкий.
Полузащитники: Алан Дзагоев, Зоран Тошич, Бибрас Натхо, Понтус Вернблум, Роман Еременко, Сергей Ткачев, Роман Широков.
Нападающие: Ахмед Муса, Кирилл Панченко, Аарон Оланаре.