Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Фернандес пропустит встречу с «Уралом»

    Стал известен список игроков ЦСКА, которые смогут принять участие в поединке 26-го тура чемпионата России с «Уралом».

    На игру в Екатеринбург отправился защитник армейцев Василий Березуцкий, который пропускал встречу предыдущего тура с «Динамо» из-за аллергической реакции. Марио Фернандес, получивший в игре с бело-голубыми сотрясение мозга, в матче с «Уралом» не сыграет.

    Вратари: Игорь Акинфеев, Сергей Чепчугов.

    Защитники: Алексей Березуцкий, Сергей Игнашевич, Кирилл Набабкин, Виктор Васин, Василий Березуцкий.

    Полузащитники: Алан Дзагоев, Зоран Тошич, Бибрас Натхо, Понтус Вернблум, Роман Еременко, Сергей Ткачев, Роман Широков.

    Нападающие: Ахмед Муса, Кирилл Панченко, Аарон Оланаре.

    Источник: ПФК ЦСКА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    27.04.2016 16:49
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +459

      sour12 27 апреля 2016, 21:54

      кстати сколько за этот год уже сотрясов было у марио???

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2229

      river31 27 апреля 2016, 18:05

      Жаль...
      Скорейшего выздоровления Марио!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 27 апреля 2016, 17:30

      А где Головин?

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11