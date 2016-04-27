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    Симеоне не сможет руководить «Атлетико» в нынешнем розыгрыше Примеры

    Дисциплинарный комитет Федерации футбола Испании дисквалифицировал главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне на три матча внутреннего первенства за инцидент, произошедший в поединке предыдущего тура с «Малагой».

    Напомним, что в концовке первой половины встречи аргентинский специалист призвал болбоя мадридцев выбросить второй мяч на поле, остановив тем самым опасную атаку соперника.

    Таким образом, Симеоне не сможет руководить своей командой в трех оставшихся матчах нынешнего сезона чемпионата Испании против «Райо Вальекано», «Леванте» и «Сельты».

    Источник: AS

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    27.04.2016 16:25
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +281

      trudovik 28 апреля 2016, 09:13

      Будет хорошо если отсутствие Симеоне отразится на результате

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +284

      Kano 28 апреля 2016, 09:07

      Будет не хватать однозначно.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +315

      maksspartak 27 апреля 2016, 19:24

      просто спасался как мог

      0
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    • ...
      Рейтинг: +25

      glumm 27 апреля 2016, 19:08

      Не спортивно

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +80

      Devil56 27 апреля 2016, 18:01

      ого!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 27 апреля 2016, 17:59

      реал все делает, лишь бы догнать атлетико.

      -3
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      Рейтинг: +2141

      diadushka 27 апреля 2016, 17:41

      мало наказали еще, надо было на полгодика отстранить его, а команде за этот матч тех.поражение засчитать!
      сколько гнили и мерзости еще не видел в футболе, обязательно увидишь на матчах атлетико

      1
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      ...
      Рейтинг: +12321

      Вомбат > diadushka 27 апреля 2016, 19:37

      По-моему они не играют договорняки. В отличие от многих других.

      -1
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 27 апреля 2016, 17:34

      Не спортивно это, правильно наказали

      3
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      Рейтинг: -3

      marbax 27 апреля 2016, 16:56

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Договорные матчи - dogz.tibidohs.ru

      -4
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      Рейтинг: +114

      Ромарио1981 > marbax 27 апреля 2016, 20:58

      дебил

      0
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 27 апреля 2016, 16:41

      Ладно хоть из мелкашки соперников не стал отстреливать.

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