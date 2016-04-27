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    Клопп: «После победы над «Боруссией» понял, что стал частью чего-то особенного»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ощущениями от ответного матча 1/4 финала Лиги Европы с «Боруссией». Напомним, что мерсисайдцы уступали в той встрече со счетом 1:3, но затем смогли забить три мяча подряд и выйти в следующую стадию турнира.

    «По правде говоря, ничья меня до поры до времени вполне устраивала. Но потом я посмотрел на часы и подумал: «Уже 77-я минута! Но еще все можно успеть исправить. Естественно, ничего подобного я не ожидал – таких чудес не ждешь. Когда нам удалось забить еще раз, это была не радость, все больше походило на шок. По окончании матча я видел столько радостных лиц! Понимал, что только что стал частью чего-то особенного. Таких вечеров не может быть 500. Если вы счастливчик, то за всю жизнь может набраться около десяти.

    Утро после той игры было совершенно иным, необычным. Как правило вы просыпаетесь и думаете: «Как здорово!» На сей же раз все было иначе, и я не понимал, почему так. Только потом осознал – они же проиграли! В Дортмунде я провел семь замечательных лет. Я знаю, как себя чувствовали представители «Боруссии». Знаю, что бы они делали в отеле в случае победы. И знаю, каково им было, когда они проснулись и собрались на завтрак. Я прекрасно знаю, какие эмоции они испытывают», – отметил немецкий специалист.

    Источник: УЕФА

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    27.04.2016 15:53
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +345

      Наварх 28 апреля 2016, 18:26

      Больше побед, Юрген, больше. Энфилд заждался побед, удачи в кубке уефа!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 27 апреля 2016, 18:53

      МужиГ!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +208

      Rockstody 27 апреля 2016, 16:58

      а то..

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -3

      marbax 27 апреля 2016, 16:58

      Договорные матчи - dogz.tibidohs.ru

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +568

      Lexa_Lexa 27 апреля 2016, 16:28

      Ливер способен на такие матчи

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +853

      джон базелон > Lexa_Lexa 27 апреля 2016, 18:28

      А с таким тренером тем более!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +377

      bringing 27 апреля 2016, 16:03

      Клопп Крут

      2
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