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    Лига чемпионов. «Атлетико» и «Бавария» сразятся за выход в финал

    В среду состоится первый полуфинальный матч Лиги чемпионов между «Атлетико» и «Баварией». Немецкий клуб выступает явным фаворитом противостояния и имеет перед игрой с «матрасниками» серию из 11-ти матчей без поражений. Отметим, что «Атлетико» очень уверенно играет в родных стенах. На своем поле в раунде плей-офф текущего розыгрыша Лиги чемпионов испанский клуб еще не пропускал.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Атлетико» – «Бавария». Начало в 21:45, не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    27.04.2016 20:31
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +6851

      Антибиотик 27 апреля 2016, 20:42

      Хочу видеть в финале Баварию, но как-то трудно они в последнее время раскачиваются.

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      Рейтинг: -92

      Raxor 27 апреля 2016, 10:14

      верю в Баварию!

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      Рейтинг: +91

      grigkh 27 апреля 2016, 09:16

      Атлетико!

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