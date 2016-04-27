Навас: «Слава богу, все справились со своей работой»

Вратарь «Реала» Кейлор Навас поделился впечатлениями от первого полуфинального матча Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (0:0).

«Мы должны победить. Мы должны отдать все силы, чтобы попасть в финал, так что нужно выиграть.

Слава богу, сегодня все отлично справились со своей работой, играя в защите сосредоточенно и организованно. Поэтому в наших ворот не было проблем. Они шли вперед, но мы не ошибались, полностью контролируя игру», – сказал Навас.