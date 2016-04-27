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    Навас: «Слава богу, все справились со своей работой»

    Вратарь «Реала» Кейлор Навас поделился впечатлениями от первого полуфинального матча Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (0:0).

    «Мы должны победить. Мы должны отдать все силы, чтобы попасть в финал, так что нужно выиграть.

    Слава богу, сегодня все отлично справились со своей работой, играя в защите сосредоточенно и организованно. Поэтому в наших ворот не было проблем. Они шли вперед, но мы не ошибались, полностью контролируя игру», – сказал Навас.

    Источник: Football Espana

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    27.04.2016 01:27
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +11

      Egoist-11 27 апреля 2016, 10:53

      Ага...справились...0:0...надо было забить хотя бы один в гостях...если дома пропустите....кранты

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