Уткин: «С задачей собрать лучших из лучших на «Матч ТВ» не справились»

Известный журналист Василий Уткин прокомментировал информацию об уходе телекомментатора Владимира Стогниенко с телеканала «Матч ТВ».

«Боюсь, меня не все правильно поймут, но с задачей собрать лучших на «Матче» не справились. То есть сейчас нельзя говорить, что на «Матч ТВ» работают все лучшие комментаторы страны. Для меня лично это очень горько. Потому что я сам имел отношение к руководству спортивными каналами «НТВ-Плюс» на протяжении долгого времени. И всегда сам об этом мечтал – чтобы у нас работали все лучшие. И неоднократно звал к нам на «Плюс» и Стогниенко, и Трушечкина. Трушечкина даже в какой-то момент уговорил. При этом, конечно, у нас не было таких возможностей, как у «Матча». Но собрать лучших из лучших было и моим желанием на всем протяжении работы на «Плюсе». И то, что это идея потерпела, не побоюсь этого слова, крах, мне очень грустно и горько.

Причины, по которым ушел Стогниенко? Я лично рассматриваю его возвращение на ВГТРК ради работы на чемпионате Европы как верность своему зрителю и готовность ради него идти на определенные жертвы. Разумеется, не могу знать этого точно. Но ни секунды не сомневаюсь, что условия контракта Стогниенко с ВГТРК будут хуже, чем на «Матч ТВ».

У меня, конечно, есть своя версия. Но, боюсь, если я начну ее высказывать, она не будет воспринята адекватно. Я ведь и сам ушел с «Матч ТВ». Сюжет моего ухода совершенно другой, но главная причина одна и та же. Иными словами, все это происходит «по причинам, которые невозможно объяснить широкой аудитории». Это я воспользовался словами официального релиза «Матч ТВ», – сказал Уткин.