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  • Уткин: «С задачей собрать лучших из лучших на «Матч ТВ» не справились»

Уткин: «С задачей собрать лучших из лучших на «Матч ТВ» не справились»

26 апреля 2016, 15:41
10

Известный журналист Василий Уткин прокомментировал информацию об уходе телекомментатора Владимира Стогниенко с телеканала «Матч ТВ».

«Боюсь, меня не все правильно поймут, но с задачей собрать лучших на «Матче» не справились. То есть сейчас нельзя говорить, что на «Матч ТВ» работают все лучшие комментаторы страны. Для меня лично это очень горько. Потому что я сам имел отношение к руководству спортивными каналами «НТВ-Плюс» на протяжении долгого времени. И всегда сам об этом мечтал – чтобы у нас работали все лучшие. И неоднократно звал к нам на «Плюс» и Стогниенко, и Трушечкина. Трушечкина даже в какой-то момент уговорил. При этом, конечно, у нас не было таких возможностей, как у «Матча». Но собрать лучших из лучших было и моим желанием на всем протяжении работы на «Плюсе». И то, что это идея потерпела, не побоюсь этого слова, крах, мне очень грустно и горько.

Причины, по которым ушел Стогниенко? Я лично рассматриваю его возвращение на ВГТРК ради работы на чемпионате Европы как верность своему зрителю и готовность ради него идти на определенные жертвы. Разумеется, не могу знать этого точно. Но ни секунды не сомневаюсь, что условия контракта Стогниенко с ВГТРК будут хуже, чем на «Матч ТВ».

У меня, конечно, есть своя версия. Но, боюсь, если я начну ее высказывать, она не будет воспринята адекватно. Я ведь и сам ушел с «Матч ТВ». Сюжет моего ухода совершенно другой, но главная причина одна и та же. Иными словами, все это происходит «по причинам, которые невозможно объяснить широкой аудитории». Это я воспользовался словами официального релиза «Матч ТВ», – сказал Уткин.

Источник: ТАСС
Чемпионат Европы Россия Уткин Василий
Комментарии (10)
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Garrincha58
1461675300
ну как же без Уточкина
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Заря
1461676671
Стогниенко вообще в порядке
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калач
1461679546
вернуть Уткина и Стогниенко. Канделаки на помойку
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Удар Спенальти
1461680586
я засыпаю, когда уткин комментирует
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Удар Спенальти
1461680748
не понимаю как уткин ввобще стал комментатором!? я звук выключаю, чтоб его не слашать и смотрю дальше
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Zeff
1461681822
Жопу поднял, место освободил.
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redarmy83
1461688365
Стогниенко хорош! Вы бы лучше Орлова убрали.
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hjvfybcn
1461692071
С тех пор как появился мАТЧ ТВ, Черданцев сильно сдал((( а ведь когда они с Геничем... А Константин и сейчас один из лучших, как и Вова и Вася! С комментом выше о тине полностью согласен... Гнать её))
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Rzn_za_cska
1461693105
Уткин молодец и пошутить в эфире может
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