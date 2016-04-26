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    Зелински заинтересовал «Ювентус»

    «Ювентус» в следующем сезоне может пополнить полузащитник «Эмполи» Петр Зелински. Права на польского легионера принадлежат «Удинезе». Стоимость трансфера может составить порядка 15 миллионов евро. Известно об интересе к 21-летнему футболисту со стороны «Ливерпуля», «Наполи» и «Ромы».

    В текущем сезоне Зелински 32 раза появлялся на поле в чемпионате Италии, в которых забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи. По данным Тransfermarkt, стоимость трансфера футболиста оценивается в 7 миллионов евро.

    Источник: Tuttomercatoweb

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    26.04.2016 08:13
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