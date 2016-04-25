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    Легионеры «Спартака» выступят в роли послов против расизма

    Иностранные игроки «Спартака» будут послами Детского кубка чемпионов, который каждый год проводится под лозунгом «Играем против расизма». На турнир приглашены команды из 30 стран.

    Отметим что в нынешнем году Детский кубок чемпионов будет проходить в Москве, а его участниками станут сборные стран и клубы, в которых ранее выступали легионеры «Спартака».

    Так, голландский футболист Квинси Промес пригласил на турнир «Твенте», итальянец Сальваторе Боккетти – «Дженоа», болгарин Ивелин Попов – «Левски», а представитель Парагвая Лоренсо Мельгарехо – португальскую «Бенфику».

    Источник: ТАСС

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    25.04.2016 11:40
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 25 апреля 2016, 14:58

      Вот послами они могут быть! А играть.....

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