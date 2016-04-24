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    Энрике: «В первом тайме мы не были достаточно быстры, но втором все изменилось»

    Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике поделился впечатлениями после победы в матче 35-го тура Примеры против «Спортинга» (6:0).

    «В первом тайме мы играли недостаточно быстро, были проблемы с расположением на поле, мы рисковали. Во втором тайме все изменилось.

    Замена Серхи Роберто была вызвана некоторым дискомфортом, который он испытывал после удара. Пике был заменен из-за неприятных ощущений в области бедра.

    Что касается формы Неймара, то у всех игроков на протяжении сезона бывают периоды хорошего состояния и не очень хорошего. Неймар – личность и топ-футболист. Не имеет значения, как идут дела – он в любом случае старается», – сказал Энрике.

    Источник: Twitter

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    24.04.2016 00:29
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