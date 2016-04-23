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    Хиддинк: «Планировали выпустить Азара на 45 минут, но ему понравилось, и он остался до конца»

    Главный тренер «Челси» Гус Хиддинк оценил игру Эдена Азара в матче 35-го тура АПЛ против «Борнмута» (4:1). В этой встрече Азар отметился дублем.

    «На протяжении последних десяти дней мы работали с ним в общей группе, наблюдая за тем, как он двигается – все было хорошо. Он перемещался легко, так что я сказал, что он выйдет в старте на этот матч, а там мы посмотрим, как пойдут дела.

    Речь шла о 45 минутах или чуть более, но ему так понравилось, что он смог сыграть весь матч. Это знак того, что и он, и вся команда сильны духом», – сказал Хиддинк

    Источник: ФК «Челси»

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    23.04.2016 20:41
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +31

      JUVIO 23 апреля 2016, 21:13

      весело у них там , то сеск впервые мяча коснулся , то азару оказывается нравится играть

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