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    «Реал» намерен летом продать Черышева

    «Реал» намерен этим летом расстаться с полузащитником Денисом Черышевым. В число претендентов на россиянина входят его нынешний клуб «Валенсия», за который игрок выступает на правах аренды, а также «Вильярреал», который также арендовал хавбека в течении всего прошлого сезона.

    Напомним, что в данный момент Черышев продолжает восстанавливаться после травмы подколенного сухожилия прямой мышцы бедра левой ноги, полученной в начале марта в игре 28-го тура Примеры против «Атлетико» (1:3).

    В нынешнем сезоне на счету россиянина восемь матчей в чемпионате Испании, в которых он забил три гола и сделал одну результативную передачу.

    Источник: AS

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    23.04.2016 16:30
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +78

      msbleff 24 апреля 2016, 00:34

      в ЦСКА или Зените окажется в итоге)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +69

      tembot07 23 апреля 2016, 22:17

      только не в Россию

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +988

      опус 2 23 апреля 2016, 18:11

      А кто это ?

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +28

      vklceo 23 апреля 2016, 17:10

      уж больно он хрупкий. половину карьеры лечится, еще четверть сидит на лавке, трудно ему будет заиграть. но надеемся на лучшее, игрок неслабый)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19

      viking_91 23 апреля 2016, 16:44

      в россию...любой клуб усилит

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +429

      sold93 > viking_91 23 апреля 2016, 16:49

      и карьеру загубит

      3
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