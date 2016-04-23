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    Льорис: «Новая философия «шпор» заключается в атакующем стиле»

    Вратарь «Тоттенхэма» Уго Льорис уверен в том, что атакующий стиль игры команде привил нынешний наставник Маурисио Покеттино. Напомним, что аргентинский специалист возглавляет лондонскую команду с мая 2014 года. В этом сезоне «Тоттенхэм» играет выше всех похвал, занимая второе место за четыре тура до конца чемпионата.

    «Покеттино сумел изменить философию игры «Тоттенхэма». После двух лет работы с нашим наставником мы уже точно знаем, чего он хочет видеть от нас на поле. Раньше мы выжидали, когда противник допустит ошибку. Новая философия «шпор» заключается в атакующем стиле. Теперь сами навязываем сопернику свою игру», – сказал француз.

    Источник: Skysports

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    23.04.2016 09:24
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