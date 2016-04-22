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    Роналду пропустит матч с «Райо Вальекано», но сыграет с «Манчестер Сити»

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан рассказал о сроках восстановления нападающего мадридцев Криштиану Роналду. Напомним, что у форварда «сливочных» сегодня была выявлена мышечная травма.

    «Криштиану очень сильно хотел принять участие в поединке. У него ничего серьезного, однако играть в подобном случае противопоказано. Он останется в Мадриде, где будет готовиться к игре с «Манчестер Сити».

    Хорошо, что у нас есть такой игрок, который постоянно амбициозен и всегда хочет помочь команде», – сказал Зидан.

    Источник: AS

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    22.04.2016 16:13
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    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +30

      ЦСКА 2015-2016 22 апреля 2016, 19:54

      здоровье тебе

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19

      viking_91 22 апреля 2016, 19:23

      рони лучший!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +29

      Gans333 22 апреля 2016, 16:34

      Слава богу, что ничего серьёзного

      1
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