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    Рамос: «Судьи реже удаляли бы меня, играй я за «Барселону»

    Защитник «Реала» и сборной Испании Серхио Рамос признался, что радуется неудачам принципиального соперника мадридцев – «Барселоны».

    «Конечно, я радуюсь, когда они терпят поражения. Все, что плохо для «Барселоны», — хорошо для «Реала». Уверен, наша последняя победа на «Камп Ноу» стала для них серьезным ударом», – сказал Рамос.

    Испанский футболист также отметил, что получал бы от судей меньше карточек, если бы выступал в каталонском клубе.

    «Думаю, если бы я играл за «Барселону», то зарабатывал бы куда меньше удалений».

    Источник: Marca

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    22.04.2016 12:25
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +1055

      3ton 23 апреля 2016, 22:09

      Рамос наверно про удаление в первом тайме вспомнил

      0
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    • ...
      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 23 апреля 2016, 11:52

      чтото тут стало много этого рамоса

      0
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    • ...
      Рейтинг: +568

      Lexa_Lexa 23 апреля 2016, 10:33

      Играй ты за Зенит вобще удалять не будут

      0
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      Рейтинг: +34

      VлAд 22 апреля 2016, 22:18

      И опять какушки льются от недофанов Реала и Барсы. Мол это барсуки гавно, а
      н-нет, это Рамос играть не умеет. Эх, да когда же вы, аутисты умственно отсталые, поймёте, что правда где-то по-середине. Рамос, конечно, как футболист очень профессиональный, мировой класс, все дела, но вот от его интервью зачастую диву даюсь. Барсе, конечно, подсуживают, бывает, что уж там, но недавний матч с Атлетико доказал, что всё же не настолько часто, чтобы "фанатам" Мадридского клуба, любого, говорить об этом с таким пафосом, ага. Так что ребят, те, которые без мозгов, шансов мало, но всё же, отключите интернет, а....

      -1
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 22 апреля 2016, 17:04

      Фуууу,ну какой же ты спарцмен Сирожа Рамыс.Да ты гнильцо, не мущинского рода, советую брать пример с ВЕЛИКОГО РАУЛЯ ГОНСАЛЕСА БЛАНКО или хотя бы Андреса Иньесты

      1
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      Рейтинг: +35

      GaDzHiAkimov 22 апреля 2016, 15:27

      +

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +5

      samara94 22 апреля 2016, 13:55

      в тему

      0
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      Рейтинг: +22

      DIMON425 22 апреля 2016, 13:43

      Смеётся тот, кто смеётся последним

      3
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      Рейтинг: +100

      Костя из Барселоны 22 апреля 2016, 13:13

      Да конечно. Помню несколько раз, как Рамос КРИЧАЛ на судей, ему ничего не показывали, так что не надо тут

      1
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      Рейтинг: +51

      IAmZlatan 22 апреля 2016, 13:06

      Пике - стайл

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