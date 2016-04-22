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    Эдмар не получал денег в «Металлисте», потому что зарплату забирал человек, подделавший его подпись

    Экс-полузащитник харьковского «Металлиста» Эдмар не получал в клубе зарплату по причине того, что деньги предназначенные хавбеку забирал человек сфальсифицировавший его подпись. Об этом сообщил председатель правления Фонда социальной защиты футболистов и тренеров Украины Олег Печерный.

    «В нашем футболе не работают институты защиты прав футболистов. Имею в виду Палату разрешения споров ФФУ. Также есть много вопросов к Контрольно-дисциплинарному комитету. Именно потому пришлось обращаться в правоохранительные органы. В результате следственных действий стало извесно, что кто-то подделывал подпись Эдмара и забирал заработанные им деньги. Сам футболист об этом ничего не знал. Речь идет о фальсификации подписей. По данному факту мы будем проводить экспертизу, и это дело уже не отпустим. Я уверен, что не только на Эдмара в «Металлисте» так «списывали» деньги. Это уголовное дело!», – заявил Печерный.

    Напомним, что причиной ухода Эдмара из харьковской команды стало невыполнение клубом контрактных обязательств перед ним.

    Источник: Matchday.ua

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    22.04.2016 00:15
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17971

      арейская 22 апреля 2016, 03:07

      У них что там, на Украине (или в Украине) нет карточек, и они до сих пор по- старинке расписываются в платёжных ведомостях?

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