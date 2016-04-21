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    Владелец «Ливерпуля» назвал «Эвертон» командой из «кустарной» лиги

    Владелец «Ливерпуля» Джон Генри после победы красных над «Эвертоном» (4:0) в матче перенесенного 27-го тура английской Премьер-лиги опубликовал сообщение в своем twitter, в котором назвал соперников красных командой из «кустарной» (деревенской) лиги.

    Таким образом Генри отреагировал на эпизод, случившийся на 50-й минуте матча, когда защитник «ирисок» Рамиро Фунес Мори в жестком единоборстве нанес травму нападающему «Ливерпуля» Дивоку Ориги. Владелец красных написал: «Кустарная лига против Дивока». Также Генри приложил к сообщению изображение со статистикой матча, отражающей превосходство его команды.

    Источник: Twitter

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    21.04.2016 21:13
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +31

      vlalvl 22 апреля 2016, 08:01

      Ахаа-ха

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +183

      бочаров 22 апреля 2016, 06:28

      Федун только может так написать.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3

      МЕССІ 22 апреля 2016, 00:38

      ...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +461

      red_blue_fury 22 апреля 2016, 00:04

      тут не про город, а про манеру игры сказано...)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +201

      шеффилд таун 21 апреля 2016, 23:48

      Херню какую-то написали, Ливер выходит тоже из "деревни"!!!? Вроде в одном городе живут!!!!

      -1
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      Рейтинг: +2173

      LOKOfanatik19 21 апреля 2016, 23:02

      Матчей 224
      Побед 87
      Ничьих
      71
      Поражений 66
      Забитых мячей 310
      Пропущенных мячей 255
      Разница мячей 55
      Самая крупная победа 6:0
      Самое крупное поражение 0:5
      Самый результативный матч 7:4
      Самая результативная ничья 4:4

      Стата Ливерпуля, против Эвертона, ничего выдающегося не вижу и называть Деревня, ну да грубо сыграл, ничего не спорю, ну команду так называть, вспомним Роя Кина как он играл, никто ведь МЮ деревней не называл... Стату он предъявил, и что, команда играла в меньшенстве и поэтому такой перевес...

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      Рейтинг: +8

      Perchik96 > LOKOfanatik19 22 апреля 2016, 00:42

      что-то когда в равных составах играли Эвертон тоже ничего не показал!
      Эвертон даже рядом с Ливером не поставить не по статистике не по истории!
      Но, согласен, так выражаться вообще нельзя! Из-за одного момента тем более!! ДА и вообще!

      1
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      Рейтинг: +12

      agul_BEDUK 21 апреля 2016, 21:35

      ро

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      Рейтинг: +1175

      Karpathian 21 апреля 2016, 21:31

      Роблеса жалко в этом матче

      0
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