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    Годин рискует пропустить матч с «Баварией»

    Защитник мадридского «Атлетико» Диего Годин рискует пропустить полуфинальный матч Лиги чемпионов против «Баварии» из-за травмы, которую он получил в матче 34-го тура чемпионата Испании против «Атлетика» (1:0). Он был заменен уже на 11-й минуте на Лукаса Эрнандеса.

    После матча стало известно, что у 30-летнего футболиста диагностирована травма задней поверхности бедра.

    Первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов «Атлетико» – «Бавария» состоится в среду, 27 апреля.

    Источник: Football Espana

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    21.04.2016 12:33
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +9

      olegator95 21 апреля 2016, 13:57

      Как же заколебали вы такие статьи в вк писать. Вас скоро все будут ненавидеть, как св прессу

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