Годин рискует пропустить матч с «Баварией»

Защитник мадридского «Атлетико» Диего Годин рискует пропустить полуфинальный матч Лиги чемпионов против «Баварии» из-за травмы, которую он получил в матче 34-го тура чемпионата Испании против «Атлетика» (1:0). Он был заменен уже на 11-й минуте на Лукаса Эрнандеса.

После матча стало известно, что у 30-летнего футболиста диагностирована травма задней поверхности бедра.

Первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов «Атлетико» – «Бавария» состоится в среду, 27 апреля.