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    Клопп: «Могли выиграть у «Эвертона» и с более крупным счетом»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подвел итоги домашнего матча 27-го тура чемпионата Англии с «Эвертоном», в котором его подопечные одержали победу со счетом 4:0.

    «Первый тайм был достаточно диким для обычной игры, но это дерби, и надо это принимать во внимание, здесь не до игры в пас и всего такого. Были моменты, где мы сыграли здорово, иногда могли все сделать лучше. В некоторых ситуациях, когда мы атаковали, теряли терпение. Знали об оборонительном стиле «Эвертона», и хотели сыграть с достаточно атакующей расстановкой.

    Безусловно, два гола до перерыва мы забили очень вовремя. Во втором тайме игра полностью изменилась, после красной карточки Мори игра снова полностью изменилась. «Эвертону» было действительно непросто. Сейчас «Ливерпуль» на ходу, мы показали хороший футбол, создавали моменты и могли забить еще больше», – подчеркнул немецкий специалист.

    Источник: ФК «Ливерпуль»

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    21.04.2016 07:17
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +61

      Mr.Kramer 21 апреля 2016, 12:23

      С Клоппом команда многого добьется.

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