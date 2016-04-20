Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Марез вернется к переговорам с «Фенербахче»

    Полузащитник «Лестера» Рияд Марез может продолжить карьеру в составе «Фенербахче», сообщает Turkish Football. Прошедшим летом стороны уже вступали в переговоры и были близки к сделке. «Лисы» были готовы отпустить игрока за восемь миллионов фунтов стерлингов, но турецкая сторона остановила свой взгляд на полузащитнике «Ливерпуля» Лазаре Марковиче, который был взят в аренду до конца сезона.

    Напомним, что в прессе ходят слухи об интересе к Марезу со стороны нескольких клубов, в том числе – «Барселоны» и «Арсенала».

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.04.2016 16:08
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +465

      Barsuk52 16 мая 2016, 09:10

      это же три шага назад

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8

      ppv666 20 апреля 2016, 19:06

      к венгеру

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +806

      тигрик 20 апреля 2016, 18:10

      зря

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11