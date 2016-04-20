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    Широков: «У ЦСКА осталось всего два турнира»

    Полузащитник ЦСКА Роман Широков отметил важность победы в Кубке России. В среду, 20 апреля, ЦСКА встретится в полуфинале турнира с «Краснодаром».

    «Да, с точки зрения клубных доходов победа в первенстве существеннее. Но сейчас у нас осталось всего два турнира, и в плане престижа важны они оба. Тем более что до финала остался один-единственный матч, и он, что немаловажно, пройдет у нас дома. Не сомневаюсь, что тренеры выставят оптимальные составы», – цитирует Широкова официальный Instagram клуба.

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    Источник: Instagram

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    20.04.2016 14:22
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 20 апреля 2016, 20:42

      А у кого то ещё и 3 и 4 ???

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      Рейтинг: +549

      CSKA №1 20 апреля 2016, 17:05

      ЦСКА-ВПЕРЕД!!!

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