Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Алвеш: «Если ты Месси или Неймар, то будь готов к критике»

    Голкипер «Валенсии» Диего Алвеш считает, что форвард «Барселоны» Неймар подвергается травле, что привело к инциденту после матча, когда он кинул бутылку в защитника соперника Антонио Баррагана.

    «В последнее время Неймар подвергается травле, но так происходит со всеми большими игроками. Если ты Месси или Неймар, то будь готов к критике в любой момент. Перед матчем я говорил с Неймаром, он был спокоен», – приводит слова Алвеша Globo Esporte.

    Напомним, матч 33-го тура испанской Примеры «Барселона» – «Валенсия» завершился со счетом 1:2.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.04.2016 14:13
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +140

      BarcelonianDestroyer 20 апреля 2016, 16:09

      Ну вот и все,ибо нех тут пургу гнать

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11