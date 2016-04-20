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    Неймар выругал Альбу нецензурными словами во время игры с «Валенсией»

    Испанские СМИ и дальше развивают тему поведения нападающего «Барселоны» Неймара. Только недавно они обсуждали инцидент, произошедший после домашнего матча 33-го тура чемпионата Испании с «Валенсией» (1:2), когда в подтрибунном помещении бразильский футболист швырнул в защитника «летучих мышей» Антонио Баррагана бутылку с водой. Сейчас СМИ нашли новый повод покритиковать бразильца.

    Как сообщает Movistar, в том же матче Неймар выругал нецензурными словами своего партнера по команде Жорди Альбу, который якобы не отдал пас на бразильца.

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.04.2016 07:18
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +7

      Randomjkee 20 апреля 2016, 13:20

      Ничего не обычного. Нормальная ситуация для тех у кого горит пукан. В матче Неймар своими финтами запорол десяток атак. Изи

      0
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      Рейтинг: +427

      Ronaldinho R10 20 апреля 2016, 10:59

      Неймар играет сейчас как вонючее днище. Срочно нужно убирать это полено, кто такой этот петух и кто Альба??Альба чемпион Мира, чемпион Европы ,входит в символическую сборную чемпионата Европы, а чего достиг петух? Да он со слюнями еще не разобрался, а на папу тявкает. Это я молчу, что это чмо там еще 45 л в год выпрашивает. Продавать срочно, хотя кому он нужен... боюсь никто из больших клубов не захочет себе в состав гребня неадекватного.

      6
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      Рейтинг: +1036

      овертайм 20 апреля 2016, 10:34

      будет играть в след сезоне в псж с роналдой, приятного просмотра)

      0
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      Рейтинг: +51

      IAmZlatan 20 апреля 2016, 10:30

      да и чо? я когда играю - мы трехэтажным матом кроем друг друга)))а после матча всё норм) это же игра,эмоции

      0
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      Рейтинг: +284

      Kano 20 апреля 2016, 10:19

      Стремно за Альбу заступаться.

      -1
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      Рейтинг: +929

      ДСА 20 апреля 2016, 10:04

      А премиальные деньги за блистательную игру Неймара получать любят все.

      -1
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      Рейтинг: +886

      xColaz 20 апреля 2016, 10:00

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Вот Альба офигевший) В следующий раз штраф

      -4
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      Рейтинг: +161

      ARMEN13 20 апреля 2016, 09:59

      А вот и развал супер команды!!!

      0
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      Рейтинг: -130

      калач 20 апреля 2016, 09:32

      Альба пашет весь матч а чем Неймар занимается

      -1
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      Рейтинг: +26

      crusadere 20 апреля 2016, 09:24

      Реклама и чёрный пиар

      0
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