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    Варди может пропустить матч против «Манчестер Юнайтед»

    Нападающий «Лестера» Джейми Варди понесет наказание в виде двух матчей дисквалификации за свое поведение в поединке с «Вест Хэмом». В игре с «молотобойцами» 29-летний форвард заработал удаление, после чего оскорбил главного арбитра встречи Джонатана Мосса и ткнул в него пальцем.

    Отмечается, что первый матч футболист пропустит из-за автоматической дисквалификации, а второй – в наказание за неподобающее поведение на поле.

    Таким образом, Варди, забивший в нынешнем розыгрыше АПЛ 22 гола в 34 встречах, пропустит матчи против «Суонси» и «Манчестер Юнайтед».

    Источник: Telegraph.co.uk

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    19.04.2016 16:27
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +15

      BELUQ 20 апреля 2016, 15:22

      видели бы в Англии, как с судьями общается Вернблум

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +92

      rusti2006 20 апреля 2016, 08:34

      Всё ровно Лестер будет Чемпионом АПЛ!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100

      Samov@r 19 апреля 2016, 23:03

      Слив Лестера очевиден

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +80

      Devil56 19 апреля 2016, 19:33

      И без Варди справятся

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +862

      Jack24 19 апреля 2016, 19:26

      Лучшего игрока этого сезона загнобить решили, идиоты

      0
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      Рейтинг: +487

      Schicko_008 19 апреля 2016, 18:30

      ну вот как такое можно допускать вообще??? Ладно, даже например, забудем про чудо Лестера. Будь на месте Лестера хотя бы даже МанСити: то есть МС идет на первом месте, его преследует набравший ход Тоттенхэм, остается 4 игры до конца. В этот момент за не фига удаляют Агуэро и дают ему еще дискву за то, что он пальцем на судью показал.
      Ну разве можно так??? Это же прямое вмешательство в гонку за чемпионство, может напрочь изменить результат целого сезона. Вспомнить хотя бы победный гол Агуэро в недавнем сезоне. Ну вот что было бы, если б его удалили за выдуманную симуляцию в предыдущем матче...
      Я негодую и опечален...

      7
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      Рейтинг: +217

      Rivaldo88 > Schicko_008 19 апреля 2016, 23:31

      Солидарен. Варди и Лестер неразделимые 2 части в этом сезоне

      0
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 19 апреля 2016, 18:19

      Отшень, отшень жаль...

      0
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 19 апреля 2016, 17:54

      так его удалили не за что, гнилая англицкая стандарта, надо помочь столице

      0
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      Рейтинг: +74

      liver2015 19 апреля 2016, 17:41

      нервы не выдержали

      -1
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      Рейтинг: +41

      Fc_Baikal 19 апреля 2016, 16:42

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Довы*бывался)

      -6
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