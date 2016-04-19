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    Лидеры «Реала» хотят, чтобы Зидан остался в команде

    Игроки «Реала» выразили полную поддержку главному тренеру команды Зинедину Зидану.

    Как сообщает источник, лидеры команды хотят, чтобы французский специалист остался на своем посту независимо от итогов сезона.

    По мнению игроков, если руководство «Реала» уволит Зидана, то оно повторит ошибку прошлого сезона, когда был уволен Карло Анчелотти.

    Напомним, что после 34-х туров «Реал» занимает в таблице Примеры третье место, отставая от лидирующих «Барселоны» и «Атлетико» на одно очко.

    Источник: Marca

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    19.04.2016 08:35
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +284

      Kano 20 апреля 2016, 10:19

      Выиграйте Ла Лигу, потом поговорим.

      0
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      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 20 апреля 2016, 00:23

      дело не в том что мадридцы лучше стали играть... а в том , что барса стала плохо играть)...и проиграла барса в классико реалу не потомучто реал сильнее...а потомучт барса всем подряд проигрывает)

      0
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      ...
      Рейтинг: +487

      Schicko_008 > fakel-vrn 20 апреля 2016, 11:12

      То, что Барса стала играть уныло, это очевидно. Но игра Реала во второй половине сезона качественно отличается от первой половины в лучшую сторону. Отличаются и результаты!

      0
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      Рейтинг: +210

      castromen 19 апреля 2016, 11:31

      А с чего весь сыр-бор? Что опять Зизу наворотил? С приходом "Великого", только начал смотреть гишпанцев, и вот опять?!

      0
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      Рейтинг: +51

      IAmZlatan 19 апреля 2016, 11:13

      да естественно надо оставлять! Что еще нужно сделать Зидану чтобы Перес убедился в этом??

      2
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > IAmZlatan 19 апреля 2016, 23:47

      дело не в Зидане...

      0
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      Рейтинг: +487

      Schicko_008 19 апреля 2016, 10:27

      Зидан пришел в абсолютный хаос, команды как таковой не было... При этом ему не дали провести трансферную кампанию, то есть по сути можно сравнить его приход с Клоппом в Ливерпуль или, прости Господи, Бенитосом в Ньюкасле... И собственно после этого игра наладилась, Барсу выиграли, шансы в чемпе появились, в ЛЧ имеем реальные шансы, лидеры опять нормально играют, защита есть (алиллуйя!). Проиграли ЕДИНСТВЕННЫЙ (!) матч... Такоо нет ни у Клоппа, ни у, прости Господи, Бенитеса!
      Откуда вообще слухи про увольнение??? ЧТО ВАМ НУЖНО???

      7
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      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 > Schicko_008 19 апреля 2016, 11:38

      согласен полностью. Все разложил по полочкам.

      1
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > Schicko_008 19 апреля 2016, 23:48

      Про Переса можно в любой момент написать что он хочет сменить тренера и почти не ошибиться)))За ним водится...((

      1
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      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 19 апреля 2016, 09:27

      Это желание до первой большой неудачи, дальше начнут искать крайнего.

      2
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      Рейтинг: +104

      RUPRICHT 19 апреля 2016, 09:21

      ПУСТЬ ОСТАЕТСЯ КОМУ ОН НЕ УГОДИЛ!!????В ЛИГЕ ЧЕМПИОНОВ ЕСТЬ ЧТО ЕЩЕ НУЖНО!!???

      3
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      Рейтинг: +395

      meiram 19 апреля 2016, 09:04

      Это очень сильный и правильный поступок игроков!

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