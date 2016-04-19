Лидеры «Реала» хотят, чтобы Зидан остался в команде

Игроки «Реала» выразили полную поддержку главному тренеру команды Зинедину Зидану.

Как сообщает источник, лидеры команды хотят, чтобы французский специалист остался на своем посту независимо от итогов сезона.

По мнению игроков, если руководство «Реала» уволит Зидана, то оно повторит ошибку прошлого сезона, когда был уволен Карло Анчелотти.

Напомним, что после 34-х туров «Реал» занимает в таблице Примеры третье место, отставая от лидирующих «Барселоны» и «Атлетико» на одно очко.