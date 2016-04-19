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    Маротта: «Маркизио – это сокровище «Ювентуса»

    Генеральный директор туринского «Ювентуса» Беппе Маротта крайне расстроен тем, что хавбек «бьянконери» Клаудио Маркизио получил серьезную травму. Напомним, что в прошлом туре Серии А полузащитник порвал крестообразные связки. Таким образом, Маркизио пропустит ближайший чемпионат Европы.

    «К сожалению, наши опасения подтвердились диагнозом врачей. Это ужасная травма, которую получил настоящий профессионал. Маркизио – это сокровище «Ювентуса».

    Процесс восстановления может занять долгое время. Мы не ожидали этого. Однако это часть игры, надеюсь, он вернется как можно скорее», — сказал Маротта.

    Источник: Football Italia

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    19.04.2016 07:27
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +100

      Samov@r 19 апреля 2016, 15:23

      Пока остаётся искать достойную замену

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