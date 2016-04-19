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    Срна: «Самое главное, чтобы в матчах с «Севильей» «Шахтер» играл в свой футбол»

    Капитан донецкого «Шахтера» Дарио Срна уверен, что его команде по силам испанская «Севилья», с которой «горняки» сыграют в полуфинале Лиги Европы.

    «То, что «Шахтер» попал в полуфинал Лиги Европы, – для меня не сюрприз, а вот дальше я фаворитов не вижу, остаются четыре очень сильные команды. При жеребьевке я не хотел матча с «Ливерпулем». С «Севильей» у нас есть шансы, и я могу обещать всем, что мы будем биться и играть в наш футбол. Это хорошая команда с хорошим тренером, виден его рисунок игры, но я верю в свою команду.

    Самое главное, чтобы в матчах с «Севильей» «Шахтер» играл в свой футбол. Своей игрой мы можем добиться результата. Коноплянка – очень хороший футболист, который знает «Шахтер» и может сообщить своему тренеру много полезной информации. В «Севилье» он играет другую роль, нежели в «Днепре», но он очень талантлив, и я в него верю. С такими качествами, как у него, его ждет хорошее будущее», – сказал Срна в эфире телеканала «Футбол 1».

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.04.2016 06:12
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