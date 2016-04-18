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    Губерниев: «Комментировать Евро-2016 будут более достойные, чем я, люди»

    Комментатор Дмитрий Губерниев дал комментарий по поводу появившейся сегодня информации о том, что он получит возможность поработать на играх чемпионата Европы 2016-го года во Франции.

    – Ведет ли со мной переговоры ВГТРК? Постойте, я штатный сотрудник этой компании, я являюсь советником генерального директора телеканала «Россия 1». В любом случае, работая на «Матч ТВ» в качестве ведущего футбольных дневников, что-то сделаю и для телеканала «Россия».

    – Допускаете, что будете комментировать матчи в прямом эфире?

    – Вряд ли. Есть более достойные люди. Посмотрим.

    – Значит, скорее всего, будете участвовать в футбольных программах на двух каналах?

    – Я работник этих двух каналов. Любые предложения рассматриваются и принимаются. Все зависит от руководства. Что предложат, то и буду делать. Сейчас рано о чем-то говорить. Официальные списки не утверждены. Я намерен в том или ином виде поработать на чемпионате Европы. Пока так.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.04.2016 17:39
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +4263

      mutabor0992 5 мая 2016, 04:25

      Он ужо биАтлон прокомментировал...Такую пургу нес.Там до сих пор разобраться не могут,где физдеж,а где нет.

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      Рейтинг: +483

      headdevil 19 апреля 2016, 09:51

      Елагин и Стогниенко- вот классные комментаторы!

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      Рейтинг: +46

      Аликерич 18 апреля 2016, 23:00

      Хочу на Евро Черданцева и Уткина, жалко что ублюдки Стогниенко не дали комментировать.

      1
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      Рейтинг: +3829

      minaev23 18 апреля 2016, 22:41

      Губерниев, Гусев,Орлов! Не хотел бы слышать их голоса!

      1
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      Рейтинг: +527

      трениришко 18 апреля 2016, 22:25

      гавно не должно комментировать

      1
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      Рейтинг: +16

      Oleg007 > трениришко 18 апреля 2016, 22:28

      лучше датский вратарь

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      Рейтинг: +300

      Zeff 18 апреля 2016, 21:37

      Не надо губошлёпа.

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      Рейтинг: +13

      alex.selez 18 апреля 2016, 20:18

      фуух. спасибо, что не испортили евро

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      Рейтинг: +12

      agul_BEDUK 18 апреля 2016, 19:49

      само собой

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      Рейтинг: +806

      тигрик 18 апреля 2016, 19:31

      объясните пож такое негативное отношение к нем...мож я не в теме и не знаю чего то...не живу в РФ

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      Рейтинг: +1775

      VGreen > тигрик 18 апреля 2016, 19:40

      живу в РФ, смотрю биатлон, не понимаю почему его не любят)) вроде крутой чел, в биатлоне по крайней мере зажигает здорово)

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      Рейтинг: +806

      тигрик > VGreen 18 апреля 2016, 23:41

      Ну вот я тож биатоон люблю...и мне оч нравится как он комментит...а тут обсирают...какой то стадный инстинкт

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      Рейтинг: +67

      Lenine > тигрик 19 апреля 2016, 15:59

      Инцидент с Малафеевым. И все последующее, что из него лилось.
      До кучи инцидент в Сочи.
      Все можно найти на Педивикии

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      Рейтинг: +806

      тигрик > Lenine 19 апреля 2016, 17:10

      потом погуглю, спс

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      Рейтинг: +11227

      alp 18 апреля 2016, 18:52

      и то хорошо! а то поставили бы это г.... у микрофона...

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