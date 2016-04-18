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    Бускетс: «Нужно больше работать над реализацией моментов»

    Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс назвал причины поражения в домашнем матче от «Валенсии».

    «Мы продлили свою неудачную серию. «Валенсия» провела полторы атаки и забила два гола. Наша команда в порядке, но мы не можем поразить ворота соперника. Нам нужно больше над этим работать.

    Сейчас все по-прежнему зависит только от нас. Впереди пять матчей, и ни в одном нельзя проигрывать.

    Причины поражений? Они не в нашем отношении или желании. Команда отдает на поле все, что есть, но этого не хватает», – заявил Бускетс после матча.

    Матч 33-го тура испанской Примеры «Барселона» – «Валенсия» закончился со счетом 1:2.

    Источник: ФК «Барселона»

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    18.04.2016 08:04
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