Анри: «Борьбу за титул «Арсенал» уже проиграл, теперь ему нужно удержаться в топ-4»

А вспомните слова Анри на старте сезона - что с Жиру АПЛ не выйграть (при всем уважении). Так что все внимание на трансферный рынок. Покупка игроков только не на перспективу а уже готовых! Молодняка много у Венгера и старичья хватает а вот 24-26 это идеал! 2-3 игрока необходимо приобретать!
Экс-нападающий «Арсенала» Тьерри Анри отметил, что ничья с «Кристал Пэлас» (1:1) в матче 34-го тура АПЛ лишила «канониров» шансов на продолжение борьбы за чемпионский титул.
«Кристал Пэлас» мог добиться и победы. Да, имел шанс Уэлбек, да, возникали какие-то моменты возле штрафной «Кристал Пэлас», но это не то, на что стоит уповать, особенно в домашнем матче.
Игроки, вероятно, испытывают разочарование, так как они пытались предпринять последнюю попытку в борьбе за титул. Теперь же все закончилось. В данный момент им стоит сконцентрироваться на сохранении места в первой четверке», – сказал Анри.