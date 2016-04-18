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    Анри: «Борьбу за титул «Арсенал» уже проиграл, теперь ему нужно удержаться в топ-4»

    Экс-нападающий «Арсенала» Тьерри Анри отметил, что ничья с «Кристал Пэлас» (1:1) в матче 34-го тура АПЛ лишила «канониров» шансов на продолжение борьбы за чемпионский титул.

    «Кристал Пэлас» мог добиться и победы. Да, имел шанс Уэлбек, да, возникали какие-то моменты возле штрафной «Кристал Пэлас», но это не то, на что стоит уповать, особенно в домашнем матче.

    Игроки, вероятно, испытывают разочарование, так как они пытались предпринять последнюю попытку в борьбе за титул. Теперь же все закончилось. В данный момент им стоит сконцентрироваться на сохранении места в первой четверке», – сказал Анри.

    Источник: Goal.com

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    18.04.2016 00:58
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +84

      Wiskey 18 апреля 2016, 08:59

      А вспомните слова Анри на старте сезона - что с Жиру АПЛ не выйграть (при всем уважении). Так что все внимание на трансферный рынок. Покупка игроков только не на перспективу а уже готовых! Молодняка много у Венгера и старичья хватает а вот 24-26 это идеал! 2-3 игрока необходимо приобретать!

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